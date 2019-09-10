На Южном Урале в молоке и кефире местной компании обнаружили кишечную палочку

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в пробах молочной продукции, которая производится на местном предприятии, бактерии группы кишечной палочки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, с 3 августа по 7 сентября была проведена проверка ООО "ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ" в селе Нижняя Санарка. Предприятие занимается переработкой сырого молока коров, которое закупает у СХПК "Беловский", и производством молочной продукции.

"В образцах проб молочной продукции "молоко пастеризованное м.д.ж. 3,2% ТМ Санарское" (объем партии 600 кг) и кефир м.д.ж. 2,5% ТМ Санарский (объем партии 600 кг), выпущенные 13 августа, обнаружены патогенные микроорганизмы бактерии группы кишечной палочки БГКП". – говорится в сообщении.

Кроме того, молокоперерабатывающее предприятие, принимая поступающее молоко, не соблюдает в соответствии с требованиями периодичность проведения лабораторных исследований контроля качества поступающего молочного сырья на показатели белка, редуктазной пробы, пробы на ингибирующие вещества, на определение соматических клеток, кипячение, наличие соды.

В отношении предприятия возбуждено административное производство.