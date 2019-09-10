Заслуженный архитектор России назвал плюсы и минусы трех площадок под храм в Екатеринбурге

Заслуженный архитектор России Михаил Вяткин поделился мнением о каждой из трех возможных площадок для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге.

Напомним, ранее рабочая группа, действующая при Екатеринбургской городской думе, утвердила следующие территории: на пересечении улиц Фурманова-Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом. Планируется, что опрос горожан по выбору места под храм пройдет 12-13 октября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, по мнению Михаила Вяткина, все три площадки имеют свои плюсы и минусы.

"На мой взгляд, территория бывшего Приборостроительного завода - это оптимальный вариант для размещения собора. Прежде всего, потому, что находится в самом центре города, недалеко от места расположения исторического Екатерининского храма. Если удастся здесь построить кафедральный собор, можно будет воссоздать красивый уголок старого Екатеринбурга. Единственное "но" - позиция владельца площадки - УГМК. Если собственник совместит на одной площадке культурный центр, проект которого ранее рассматривался, и кафедральный собор - думаю, будет наилучший вариант", - отметил Вяткин.

Вторым возможным местом для храма эксперт назвал набережную городского пруда возле Макаровского моста.

"Плюс этого места состоит в том, что земля принадлежит городу. Строительная компания "Брусника" собирается строить там жилой массив, в который при проектировании можно было бы удачно вписать и новый собор. В таком случае, развитие набережной получило бы свое красивое архитектурное решение", - полагает он.

А наименее удачным для расположения собора местом архитектор назвал территорию на пересечении улиц Фурманова-Белинского.

"Большая часть участка земли находится в федеральной собственности, и еще неизвестно, удастся ли гармонично "вписать" собор в оставшееся пространство", - заметил эксперт.

Отдельно Михаил Вяткин подчеркнул, что выражает исключительно свое личное мнение. Окончательное решение по определению места строительства собора вынесут горожане в ходе запланированного опроса.

Напомним, сегодня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обратился к депутатам с предложением еще раз оценить все проекты решений. Три видеоролика демонстрируют, как будет выглядеть тот или иной участок, если в ходе опроса жители Екатеринбурга выберут один из них.