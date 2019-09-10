В Сургуте подросток не хотел учиться и пригрозил родителям расстрелом

В Сургуте произошел конфликт школьника с родителями, во время которого подросток начал угрожать, что расстреляет их из пистолета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

Сегодня утром в городскую полицию сообщили о том, что в жилом доме по улице Энергетиков родители поссорились с 16-летним сыном. Подросток, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, угрожал родным пневматическим пистолетом.

До приезда полицейских неудавшийся стрелок покинул квартиру, оставив оружие дома. Вскоре силовики нашли его и передали родителям. С ними и подростком проведена профилактическая беседа.

По некоторым данным, причиной агрессии стало то, что подросток не хотел идти в школу.