Песков подтвердил работу "информатора ЦРУ" Смоленкова в администрации президента

Олег Смоленков, которого СМИ называют информатором ЦРУ, работал в администрации президента, но несколько лет назад был уволен внутренним распоряжением, сообщили в Кремле.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его должность не относилась к категории высших должностных лиц.

Она не предусматривала контактов с президентом и участия в совещаниях с ним, отметил пресс-секретарь. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в госорганах США сообщил, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента РФ.

По данным издания, Смоленков пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщалось ранее, американские разведчики якобы вывезли в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения.

По данным телекомпании CNN, агент "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

Решение о вывозе шпиона был якобы продиктовано, в том числе, озабоченностью по поводу того, что президент США и сотрудники его администрации небрежно обращались с секретной информацией, что могло привести к раскрытию агента.