Японии придется сливать загрязненную воду с "Фукусимы-1" в Тихий океан

Японская компания-оператор TEPCO, скорее всего, вынуждена будет откачивать с аварийной АЭС "Фукусима-1" загрязненную воду, содержащую тритий и другие вещества, разбавлять ее и сливать в Тихий океан.

Об этом заявил министр окружающей среды Японии Ёсиаки Харада. "У меня такое впечатление, что нет другого способа, кроме как сливать в Тихий океан", - цитирует телеканал NHK его слова.

В компании полагают, что место для хранения воды закончится к 2022 году, пишет "Интерфакс".

Напомним, авария на АЭС "Фукусиме-1" произошла в марте 2011 года. В результате мощного землетрясения и цунами вышла из строя система охлаждения реактора. В атмосферу были выброшены тонны радиоактивных веществ.

В 2016 году на АЭС была обнаружена утечка радиоактивной воды. Из наземного контейнера вытекло 32 литра воды, содержание бета-излучающих веществ в которой составляет 590 тыс. беккерелей на литр при норме 150 беккерелей на литр воды, которую можно сбрасывать в море.