02 Октября 2020
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Общество В России Москва
Гуф Тимати (2019) | Фото:instagram.com/therealguf

Пользователи не верят Гуфу, повинившемуся в съемках клипа про Москву

После удаления клипа с миллионом дизлайков с YouTube Тимати остался при своем мнении (слава Москве и тому, кто ее такой сделал), а вот рэпер Гуф решил у своей аудитории попросить прощения. В Instagram-видео он говорит о подставе, что вовсе не знал о "совпадении" Дня города и выборов (да и вообще говорит о выборах мэра Москвы, хотя выбирали Мосгордуму), а также заверяет, что записал трек просто так, как альтруист, и не получил за работу ни копейки.
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Но тут журналисты и пользователи видят ряд несовпадений. Во-первых, telegram-канал Baza утверждает, что текст песни написал сам Гуф (он же Алексей Долматов). "С инициативой записи совместного трека к Алексею Долматову обратился Тимати. Текст полностью был написан Гуфом за 1 день", - цитирует канал директора Гуфа Эдгара Кеосаяна. Как известно, в тексте упоминаются митинги и "дичь", которую, по мнению лирического героя, несут их участники. А митинги в последнее время в Москве были только по поводу выборов в Мосгордуму. Так что аргумент об отстраненности от политики весьма спорен.

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Во-вторых, 11 августа Гуф, будучи в Израиле, разместил на своей странице в Instagram пост, в котором написал: "*ука все митинги ******* (пропустил) с этим Израилем". Вероятно, он читал что-то или слышал про все те же митинги, посвященные выборам в Мосгордуму.

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И, наконец, три дня назад Гуф опубликовал фото с Тимати, под которым написал "Обсуждаем условия контракта". Пользователи предположили, что речь идет как раз о предстоящей записи песни. Но что это за контракт, в котором одна сторона обязуется все сделать бесплатно? Нет, конечно и такое бывает, но многие не верят.

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Пользователи не верят Гуфу, повинившемуся в съемках клипа про Москву

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Теги: гуф, тимати, клип про москву



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