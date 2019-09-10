Налоговая служба подключилась к банкротству "СибНАЦ"

В процедуру банкротства "Сибирского научно-аналитического центра" ("СибНАЦ") включилось управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области. Налоговая направила требования конкурсному управляющему, передает корреспондент Накануне.RU.

УФНС России по Тюменской области просит включить в состав третьей очереди реестра требований кредиторов требование по обязательным платежам в размере 46,3 млн руб. Из них более 32 млн руб. - основной долг, еще 8,2 млн руб. - пени, 5,9 млн руб. - штраф.

Ранее имущество банкротящегося Сибирского научно-аналитического центра было оценено в 1,4 млрд руб. Сумма требований кредиторов уже превышает 800 млн руб.