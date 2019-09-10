В Екатеринбурге состоятся встречи слушателей Красного университета

Свердловское отделение Рабочей партии России готовится к началу цикла занятий в Красном университете – образовательном проекте Фонда рабочей академии. РПР считает основной формой своей деятельности организацию борьбы рабочих за свои интересы, а университет призван сделать эту борьбу более осознанной.

"Вереница либеральных реформ в России показала враждебность буржуазной идеологии интересам трудового народа, обнажив эксплуататорскую сущность господствующего класса капиталистов. Особенно ярко это проявилось в реформах пенсионной системы, здравоохранения, образования. Возросший интерес в обществе к политике и участившиеся акции протеста говорят о том, что люди это осознают и пытаются разобраться. А как в этом разобраться? Необходимо повышать политическую грамотность, опираясь на передовую науку об обществе - МАРКСИЗМ и на опыт предыдущих поколений! Помочь в этом призван "Красный университет" Фонда Рабочей Академии. Уже восьмой год квалифицированный преподавательский состав из профессоров, докторов и кандидатов наук, совершенно бесплатно обучает всех желающих по всему миру марксизму-ленинизму", – отмечают партийцы. Для слушателей Красного университета в Екатеринбурге планируется организовать еженедельные встречи для обсуждения пройденного материала.

Организационное собрание состоится 22 сентября. Более подробная информация в городской группе Рабочей партии России.