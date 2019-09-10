02 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Комсомольский проспект 31а (2019) | Фото: domofoto.ru

Фонд капитального ремонта Прикамья потребует признания "Верхнекампроект" недобросовестным поставщиком

В Прикамье Фонд капитального ремонта в одностороннем порядке расторг шесть договоров с проектной организацией "Верхнекампроект", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда капремонта.

По информации ведомства, основанием для расторжения договоров стали неоднократные нарушения условий и сроков выполнения работ по проектированию. В частности, сообщается, что организация не сумела исполнить принятые на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта 67 многоквартирных домов в Березниках, Нытве, Перми и ряде других территорий Пермского края. Общая стоимость работ по договорам составила 13,7 млн руб.

Готовые проекты в фонд организация должна была направить в июне-июле текущего года, однако в полном объеме проекты не предоставлены по сей день. Уведомления о расторжении по одному из договоров направлены 5 июля, и еще по пяти договорам – 12 августа. В настоящее время все уведомления вступили в силу и договоры считаются расторгнутыми.

По словам гендиректора фонда Дмитрия Баранова, расторжения договоров - крайняя мера, на которую фонд вынужден пойти в интересах жителей домов, сроки проектирования которых были нарушены.

"По ряду проектов у нас были серьезные претензии относительно качества выполненных работ. Разумеется, ни о какой оплате работ в полном объеме в этой ситуации речи быть не может", заявил он и добавил, что компании грозят штрафы за срыв сроков. Кроме того, фонд обязан обратиться в УФАС с заявлением о включении "Верхнекампроект" в Реестр недобросовестных поставщиков.

В фонде капремонта также сообщают, что компания "Верхнекампроект" также разрабатывала проектно-сметную документацию по капитальному ремонту крыши, фасада и фундамента многоквартирного дома по адресу Комсомольский проспект, 31а. Впоследствии подрядная организация "Стротекс", выполняющая строительные работы на объекте, выявила сквозную трещину в стене дома в районе 1 и 2 этажей. При этом в проектной документации, разработанной "Верхнекампроект", сведения о сквозной трещине якобы отсутствуют.

Отметим, что в компании "Верхнекампроект" эту информацию опровергают.

В компании отмечают, что специалисты организации в июле-авryсте 2018 года проводили обследование указанного жилого дома. В результате проведенного визуального обследования установить
точную (скрытую под слоем штукатурки) ширину трещины, а также причину ее появления, не удалось в связи со следующим: в рамках проведения работ по обследованию здания выполнялся осмотр только общего имущества многоквартирного дома в соответствии с договором, таким образом, попасть в помещения для коммерческого использования, а равно и установить наличие установившегося уровня воды, не удалось.

Также в "Верхнекампроект" отмечают, что на момент обследования здания на фасаде были обнаружены отдельные вертикальные и наклонные трещины, данные о которых отражены в отчете по обследованию, который передан заказчику. По результатам обследования выполнена рабочая документация, в которой предусмотрен ремонт сквозных трещин методом инъецирования. Представителем собственника подвального помещения в ходе рабочего совещания было сообщено, что указанная трещина развивается с 2006 года, в отношении которой периодически проводится текущий ремонт в виде оштукатуривания поверхности. Данное обстоятельство явилось причиной скрытости дефекта.

Добавим также, что в данный момент жителям дома ничего не угрожает, расселения людей не требуется.

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Фонд капитального ремонта Прикамья потребует признания "Верхнекампроект" недобросовестным поставщиком

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Теги: Фонд капитального ремонта, Верхнекампроект, договор



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