02 Октября 2020
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Общество В России
Единый государственный экзамен, ЕГЭ, Фемида, суд (2018) | Фото: Накануне.RU

Большинство россиян не считают ЕГЭ объективной оценкой знаний школьников – опрос

Около 60% россиян считают, что единый госэкзамен не является объективным отражением знаний школьников. При этом 40% респондентов, опрошенных Общественной палатой России, считают, что ЕГЭ ведет к снижению качества образования.

Онлайн-опрос "Отношение к ЕГЭ учеников, родителей учащихся и педагогов" проведен комиссией Общественной палаты РФ по развитию образования и науки с 22 мая по 30 июня. Участие в нем приняли почти 85 тыс. человек из 85 российских субъектов. Всем желающим предлагалось, в частности, ответить на вопрос, обеспечивает ли ЕГЭ справедливость при проверке знаний школьников, помогает ли бороться с коррупцией при зачислении абитуриентов в вузы, а также обеспечивает ли экзамен равенство при поступлении, передает ТАСС.

Согласно данным опроса, 59,32% считают, что ЕГЭ не дает объективной оценки знаний, по мнению 43,97%, экзамен приводит к снижению качества образования. Почти 30% уверены, что ЕГЭ обеспечивает равенство при поступлении в вузы, около 20% - что обеспечивает справедливость при проверке знаний школьников, а почти 16% уверены, что процедура помогает бороться с коррупцией при зачислении абитуриентов в вузы.

Отвечая на вопрос об альтернативе ЕГЭ, заменить его на централизованные выпускные экзамены в школах и централизованные вступительные экзамены, принимаемые всеми вузами, предложили 26,27% опрашиваемых, 23,28% высказались за централизованные выпускные экзамены в школах и вступительные экзамены отдельно в каждом вузе. Почти 17,54% считают, что ЕГЭ нужно заменить на отдельные для каждой школы выпускные экзамены и вступительные экзамены отдельно в каждом вузе, а 15,84% предлагают отдельные для каждой школы выпускные экзамены и централизованные вступительные экзамены, принимаемые всеми вузами. 11,44% предложили экзамены заменить портфолио, 21,13% не увидели альтернативы или затруднились ответить.

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Большинство россиян не считают ЕГЭ объективной оценкой знаний школьников – опрос

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Теги: егэ, опрос, россияне, образование



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