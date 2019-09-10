На Среднем Урале подросток погиб во время игры в футбол

На Среднем Урале 14-летнего подростка насмерть задавило футбольными воротами. Правоохранительные и надзорные органы выясняют обстоятельства, возбуждено дело.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского Главка полиции Валерий Горелых, тревожная информация о ЧП на стадионе поселка Ивдель-4 поступила в дежурную часть территориального ОВД по линии 112 от единой диспетчерской службы вечером 9 сентября.

"Сотрудники полиции, выезжавшие на место трагедии, выяснили личность погибшего мальчика: им оказался ученик восьмого класса местной общеобразовательной школы №2. Во время игры с мячом он стоял в воротах и неожиданно подпрыгнул, ухватившись двумя руками за верхнюю перекладину металлической конструкции, а затем стал раскачиваться из стороны в сторону, в результате чего устаревшее сооружение опрокинулось и придавило его. К сожалению, прибывшие врачи констатировали смерть. На учете в ПДН Женя, так звали мальчика, не состоял, приводов не имел. Его мать 1972 года рождения, ранее не судимая, воспитывала ребенка одна. Собранные по данному факту материалы представители МВД передали для принятия процессуального решения нашим коллегам в региональный СКР", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас допрашиваются свидетели из числа родственников, знакомых ребенка и непосредственных очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Свою проверку организовала и прокуратура. Как сообщила официальный представитель областного надзорного ведомства Марина Канатова, выясняется, на балансе какой организации находятся спортивные ворота и стадион, а также кто отвечает за их надлежащую эксплуатацию.