02 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
георгий жуков (2010) |

Украинский суд признал "незаконным" возвращение проспекта Жукова в Харькове

Харьковский окружной административный суд признал незаконным решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Решение суда обнародовано в Едином госреестре судебных решений и может быть обжаловано в течение 30 дней.
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Как сообщало Накануне.RU, 19 июня горсовет Харькова подавляющим большинством голосов (59 против 13) поддержал возвращение проспекту Григоренко имени маршала Георгия Жукова. И Кабинет министров Украины решил обжаловать это решение. Очевидно, что решение суда носит политический характер.

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Украинский суд признал "незаконным" возвращение проспекта Жукова в Харькове

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Теги: Украина, Харьков



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