В Челябинске председатель СНТ, в которого выстрелил из обреза садовод, остается в реанимации

В Челябинске 67-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушение на убийство председателя садового товарищества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, конфликт между мужчинами тянулся длительное время из-за сноса незаконной постройки возле дома садовода, инициатором которого был председатель СНТ.

28 августа днем садовод взял обрез ружья и отправился к пострадавшему. В ходе конфликта, он выстрелил в председателя СНТ.

Пострадавший получил серьезное ранение в область грудной клетки. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

Обвиняемый по решению суда заключен под стражу.