02 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
молебен &quot;о вразумлении депутатов&quot;, Верховная рада (2017) | Фото: youtube.com

Рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада Украины приняла закон об импичменте президента. За закон проголосовали 245 депутатов.
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Напомним, вопрос об импичменте президента на Украине обсуждается с 1992 года, но упирается в то, что нет соответствующего закона. Согласно принятому сегодня закону, президента может отстранить Верховная рада в порядке импичмента, если он совершил государственную измену или другое преступление.

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством депутатов Рады. Тогда большинством голосов Рада включает в повестку дня этот вопрос как безотлагательный и создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования. После принятия Радой решения о вине президента она обращается в Конституционный и Верховный суды, которые должны дать свои заключения о законности процедуры. После их положительного заключения Рада смещает президента с поста в порядке импичмента, если за него проголосовали не менее 3/4 депутатов от конституционного состава Рады, т.е. минимум 338 человек.

Если после инициирования процедуры импичмента Рада не смогла отстранить президента, то спикер от имени Рады приносит президенту извинения. В целом закон дублирует то, что говорится об импичменте в конституции страны.

Напомним, этот закон обещал принять президент Владимир Зеленский во время предвыборной кампании.

В то же время украинский политолог Михаил Погребинский считает, что законы об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности являются популистскими и призваны отвлечь внимание населения от более важных решений, к которым он относит продажу земли западным корпорациям или назначение на ключевые посты связанных с ними людей, а также расширение полномочий самого президента.

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Рада приняла закон об импичменте президента

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Теги: Украина, импичмент



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