В Управделами президента заявили, что "информатор ЦРУ" Смоленков у них не работал

Олег Смоленков, которого СМИ назвали информатором ЦРУ, в Управделами президента не работал.

Об этом заявила "Интерфаксу" представитель управления Елена Крылова.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в госорганах США сообщил, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента РФ.

По данным издания, Смоленков пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Осведомленный источник рассказал "Интерфаксу", что впоследствии исчезновением Смоленкова интересовались российские спецслужбы.

Как сообщалось ранее, американские разведчики якобы вывезли в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения.

При этом ЦРУ назвало эти утверждения "неточными", сообщает CNN со ссылкой на нескольких осведомленных сотрудников администрации Дональда Трампа. По данным телекомпании, агент "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

Решение о вывозе шпиона был якобы продиктовано, в том числе, озабоченностью по поводу того, что президент США и сотрудники его администрации небрежно обращались с секретной информацией, что могло привести к раскрытию агента.