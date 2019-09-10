На Ямале до 2024 года построят 30 новых детских садов

До конца 2024 года на территории арктического региона УрФО - Ямало-Ненецкого автономного округа возведут 30 детских садов. Три детских сада построят уже в этом году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Общее количество мест в детских садах превысит 6 тыс. При этом каждое третье место будет сформировано в ясельной группе. В 2019 году в рамках муниципально-частного партнерства стартовало строительство 13 детских садов. По словам заместителя директора департамента строительства и жилищной политики округа Виталия Бучкова, впервые с привлечением партнеров детские сады начали строить в регионе в 2015 г. Частный партнер все обязательства выполнил.

"Сегодня мы смогли усилить работу в этом направлении: на территории округа начато строительство уже 13 детских садов. Это серьезный объем работы и для подрядчиков, и для ЯНАО в целом", - пояснил он.

В настоящий момент стройка идет в Ноябрьске, Губкинском, Пурпе, Тарко-Сале. Кроме того, работы по возведению детских садов начались в Новом Уренгое, в Надыме, в Салехарде и Аксарке.

Отметим, что ранее о необходимости строить новые детские сады заявил губернатор Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада.

"Наша задача – обеспечить всех детей от полутора лет местами в детских садах. Новые здания откроют свои двери для более чем шести тысяч детей по всему Ямалу", - подчеркнул он тогда.

Добавим, что также в регионе идет активное строительство школ. Четыре новых школы появятся в Ямальском районе, в Яр-Сале - школа на 800 мест. В Сеяхе, Панаевске и Новом Порту будут построены образовательные учреждения по 300 мест каждое.

В Салехарде в ближайшие годы будет построена школа, площадь которой составит 19 тыс. "квадратов". Учиться в ней смогут 1 287 учеников. В селах Ратта и Находка, напротив, будут построены очень образовательные учреждения - на 60 мест. Но эти объекты – школа-интернат в Ратте и образовательный центр в Находке жизненно необходимы жителям этих поселений, заявил Бучков.

Напомним, одним из приоритетов Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации является комплексное социально-экономическое развитие территорий. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подчеркивал, что крупные экономические проекты, которые реализуются в Арктике, должны приводить к развитию населенных пунктов, это возможность создавать условия для комфортной жизни северян.