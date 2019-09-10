Против чиновника, курировавшего создание "единой церкви" раскольников, на Украине заведено уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против директора департамента по делам религий и национальностей Минкульта Андрея Юраша, который известен как один из кураторов от власти по созданию "единой церкви" раскольников и преследованию канонической УПЦ.

Юраш является "серым кардиналом" украинской власти в церковных вопросах. Его фамилия неоднократно всплывала в СМИ в качестве одного из организаторов "объединительного собора" раскольников, куда СБУ пыталась затащить архиереев УПЦ. ГБР вменяет ему в вину служебный подлог и фальсификацию обвинения для открытия уголовного дела против протоиерея Виктора Земляного из Ровенской епархии УПЦ. Как религиовед, Юраш тогда сфабриковал "религиоведческие выводы", в которых написал, что прот. Виктор нарушает равноправие граждан по признаку их конфессиональной принадлежности.

В фабуле уголовного дела против Юраша говорится, что он "умышленно, с целью предоставления органу досудебного расследования возможности искусственного создания доказательств обвинения, использовал свое служебное положение вопреки интересам службы, нарушив свои непосредственные обязанности... составил документ под названием "Религиоведческие выводы", чем навредил… Земляному В.А.".

Уголовное дело открыто также против прокурора и следователя, которые вели дело прот. Виктора Земляного, и они признали, что лишь выполняли команду из Киева, пишут "Вести" с ссылкой на источник в полиции.

Издание отмечает еще один немаловажный момент. Именно Юраш договорился с Фанаром о том, что он внесет небольшую правку в совместное заявление украинского президента Владимира Зеленского с экуменическим патриархом Варфоломеем, а Фанар "замолвит слово" за него, чтобы сохранить его на своем посту при новом президенте. Правка была минимальной, но существенной: Зеленский "признавал", что он сохраняет преемственность религиозного курса Петра Порошенко. Именно эта фраза привела к тому, что Зеленский на Фанаре вначале почти повторил все то, что ранее говорил Порошенко, но в последний момент отказался подписать заявление, в котором увидел эту правку.

Уголовное дело против Юраша стало новым свидетельством того, что новая киевская власть пытается переосмыслить свою церковную политику.