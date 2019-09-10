02 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
делягин михаил геннадьевич главный редактор журнала свободная мысль (2015) | Фото: Накануне.ru

Делягин назвал "позором" раскрытие вероятного шпиона ЦРУ в Кремле

Известный экономист Михаил Делягин прокомментировал новость о раскрытии вероятного шпиона ЦРУ в Кремле.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2017 году американские разведчики якобы вывезли из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Утверждалось, что агент "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

Ситуацию прокомментировал Михаил Делягин. Как пишет Infox.ru, эксперт заметил, что теперь под подозрение попали многие действующие дипломаты и чиновники.

Кремль(2019)|Фото:Накануне.RU

"Шутки шутками, но какой же позор. Сомнительно, что этот генерал-майор мог сливать что-то по-настоящему важное, однако Ушакову в любом случае должно не поздоровиться. В прежние времена он бы уже давал показания в подвале Лубянки", - высказался Делягин в своем Telegram-канале.

СМИ сообщили, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, которого вывезли из России, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента РФ. Отмечалось, что он работал в посольстве России в США, когда дипмиссию возглавлял Юрий Ушаков, ныне помощник президента.

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Делягин назвал "позором" раскрытие вероятного шпиона ЦРУ в Кремле

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Теги: шпион, Россия, США, Делягин



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