Экс-глава НТВ и "Газпром-медиа" заработал на марихуане миллиард долларов

Экс-глава НТВ и "Газпром-медиа", совладелец "Ренессанс Страхования" Борис Йордан стал долларовым миллиардером, создав в США крупнейшую компанию по производству медицинской марихуаны.

Основу состояния бизнесмена составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf. Созданная в 2010-ом году компания в октябре 2018 года вышла на биржу в Торонто. В США каннабис на федеральном уровне не легализован, поэтому Curaleaf провела IPO в Канаде, на Canadian Securities Exchange (CSE). Тогда компания привлекла $400 млн, инвесторы оценили ее почти в $4 млрд. Сегодня капитализация компании около $3,5 млрд, пишет Forbes.

В 2019 году Curaleaf совершила сразу несколько крупных сделок. В мае компания приобрела американского производителя марихуаны Cura Partners за $948 млн, а в июле объявила о покупке своего ближайшего конкурента, компании GR Companies (работает под брендом Grasroots), за $875 млн.

Летом Forbes удалось поговорить с Борисом Йорданом. Он рассказал, что ему принадлежит 34% в капитале Curaleaf. При этом бизнесмен владеет 100% multiple voting shares, каждая из которых дает в 15 раз больше голосов, чем обыкновенная. Это дает ему возможность контролировать более 90% голосов. Через три года эти акции превратятся в обыкновенные.