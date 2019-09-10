02 Октября 2020
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Борис Йордан, Curaleaf (2018) | Фото: curaleaf.com

Экс-глава НТВ и "Газпром-медиа" заработал на марихуане миллиард долларов

Экс-глава НТВ и "Газпром-медиа", совладелец "Ренессанс Страхования" Борис Йордан стал долларовым миллиардером, создав в США крупнейшую компанию по производству медицинской марихуаны.

Основу состояния бизнесмена составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf. Созданная в 2010-ом году компания в октябре 2018 года вышла на биржу в Торонто. В США каннабис на федеральном уровне не легализован, поэтому Curaleaf провела IPO в Канаде, на Canadian Securities Exchange (CSE). Тогда компания привлекла $400 млн, инвесторы оценили ее почти в $4 млрд. Сегодня капитализация компании около $3,5 млрд, пишет Forbes.

В 2019 году Curaleaf совершила сразу несколько крупных сделок. В мае компания приобрела американского производителя марихуаны Cura Partners за $948 млн, а в июле объявила о покупке своего ближайшего конкурента, компании GR Companies (работает под брендом Grasroots), за $875 млн.

Летом Forbes удалось поговорить с Борисом Йорданом. Он рассказал, что ему принадлежит 34% в капитале Curaleaf. При этом бизнесмен владеет 100% multiple voting shares, каждая из которых дает в 15 раз больше голосов, чем обыкновенная. Это дает ему возможность контролировать более 90% голосов. Через три года эти акции превратятся в обыкновенные.

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Экс-глава НТВ и "Газпром-медиа" заработал на марихуане миллиард долларов

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Теги: борис йордан, медицинская марихуана, долларовый миллиардер



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