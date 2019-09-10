02 Октября 2020
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Общество В России
электронная сигарета (2016) | Фото: molurist.ru

Минздрав изучит влияние электронных сигарет на болезни легких

Главному внештатному специалисту-терапевту Минздрава поручено провести анализ возможной ассоциации электронных сигарет и тяжелых заболеваний органов дыхания. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Как написал Салагай в своем Telegram-канале, появляется новая информация о том, что электронные сигареты действительно могут являться причиной серьезных заболеваний легких. Причем не только при потреблении никотинсодержащих, но и безникотиновых изделий.

Главному специалисту по патологической анатомии дано указание проанализировать случаи смерти от заболеваний легких в трудоспособном возрасте на предмет возможной связи с курением электронных сигарет.

Ранее эксперимент выявил наличие бактериальных и грибковых токсинов в 80% курительных смесей и 30% картриджей. Это грозит развитием воспалительных процессов, сбоем в работе органов дыхания и, как следствие, развитием астмы.

Еще несколько лет назад японские ученые провели исследование электронных сигарет и выяснили, что они намного опаснее, чем обычные. В нескольких образцах жидкости для курительных устройств зашкаливало количество формальдегида и ацетальдегида.

В прошлом году эксперты предложили ввести ограничения на электронные сигареты в России.

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Минздрав изучит влияние электронных сигарет на болезни легких

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Теги: электронные сигареты, болезни легких, минздрав



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