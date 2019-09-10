02 Октября 2020
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Экономика В России
взятка, рубли, конверт, деньги (2014) | Фото:

43% россиян готовы получать "серую" зарплату в конверте - опрос

43% россиян устроит, если работодатель будет платить им "серую" или "черную" зарплату. Примерно столько же – 36% - не готовы получать деньги в конверте. Таковы данные опроса сервиса SuperJob.

Интересно, что мужчины чаще соглашаются на "серые" схемы (49% против 36% соответственно), а вот противников такой оплаты труда больше всего среди молодежи и людей с зарплатой от 80 тыс. руб. (по 45%).  

По данным Superjob, за год отношение россиян к заработку в конверте не изменилось.

Среди жителей крупных городов чаще всего на "серый" заработок соглашаются в Кирове (52%), Воронеже и Ульяновске (по 51%). Не будет отказываться от работы с "черной" зарплатой каждый второй житель Челябинска, Новосибирска, Иркутска и Хабаровска (по 50%).

В Москве и Санкт-Петербурге на зарплату в конверте готовы согласиться по 39% опрошенных. Не хотят получать "черную" зарплату 37% москвичей и 36% петербуржцев.

Больше всего же противников дохода в конверте — в Тюмени и Астрахани (по 42%), а также в Набережных Челнах (40%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 377

Время проведения: 22—23 августа 2019 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

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43% россиян готовы получать "серую" зарплату в конверте - опрос

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Теги: россияне, серая зарплата, зарплата в конверте, опрос



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