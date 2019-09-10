На Южном Урале женщина заставляла попрошайничать шестилетнюю внучку

На Южном Урале суд вынес приговор местной жительнице, заставлявшей попрошайничать шестилетнюю внучку.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, женщина предложила ребенку совместно заняться систематическим попрошайничеством взамен на приобретение сладостей. Так, каждый день с 1 по 4 июня она приводила ребенка к мечети, где они просили милостыню.

Женщина признала вину.

"Судом ей назначено наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства условно, с предоставлением испытательного срока на 6 месяцев". – говорится в сообщении.