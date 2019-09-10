Бывший президент "Запсибкомбанка" будет получать зарплату из бюджета области

Комитет по госстроительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы одобрил решение о выплате зарплаты главе бюджетного комитета Дмитрию Горицкому. Он станет еще одним депутатом, который будет работать в парламенте за зарплату.

Заявление о переводе на работу на постоянной основе Дмитрий Горицкий написал сам. Так как он возглавляет комитет областной думы, отказать ему депутаты не смогли.

Как сообщало Накануне.RU, Горицкий в 2018 г. заработал 271 млн руб. Ездит он на Porsche Cayenne Turbo S и Audi A3. В 2019 г. доход банкира увеличится, так как он продал акции "Запсибкомбанка".