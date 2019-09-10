Создатель Alibaba Group Джек Ма покидает пост главы компании в свой 55-й день рождения

Китайский миллиардер, основатель Alibaba Group Джек Ма, как и обещал год назад, покинул пост главы своего детища в свой 55-й день рождения.

Бывший учитель английского языка уходит с поста CEO крупнейшей китайской компании, владея состоянием в $41,8 млрд. Свой бизнес Ма начал в 1999 году в маленькой квартирке, а теперь он владеет самым стремительно растущим онлайн-ритейлером в мире.

За два десятка лет Ма и его партнеры создали бизнес с оборотом в сотни миллиардов долларов в год, превзойдя EBay и Amazon. У Alibaba Group на службе самая большая логистическая сеть в мире.