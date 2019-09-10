02 Октября 2020
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Экономика За рубежом
Дмитрий Медведев Джек Ма (2019) | Фото:government.ru

Создатель Alibaba Group Джек Ма покидает пост главы компании в свой 55-й день рождения

Китайский миллиардер, основатель  Alibaba Group Джек Ма, как и обещал год назад, покинул пост главы своего детища в свой 55-й день рождения.  

Бывший учитель английского языка уходит с поста CEO крупнейшей китайской компании, владея состоянием в $41,8 млрд. Свой бизнес Ма начал в 1999 году в маленькой квартирке, а теперь он владеет самым стремительно растущим онлайн-ритейлером в мире.

За два десятка лет Ма и его партнеры создали бизнес с оборотом в сотни миллиардов долларов в год, превзойдя EBay и Amazon. У Alibaba Group на службе самая большая логистическая сеть в мире.

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Создатель Alibaba Group Джек Ма покидает пост главы компании в свой 55-й день рождения

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Теги: джек ма, день рождения, Alibaba Group



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