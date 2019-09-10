В Екатеринбурге создана рабочая группа по формированию восьмого района города

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о создании рабочей группы по формированию восьмого административного района Екатеринбурга на базе планировочного района Академический. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Согласно указу губернатора, рабочую группу возглавил его первый заместитель Алексей Орлов. Также в нее вошли заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, заместитель губернатора Сергей Швиндт, представители региональных министерств, Законодательного собрания, муниципальных органов власти и экспертного сообщества.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев включил создание восьмого административного района в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга. Планируется, что к 2023 году в Академическом построят крупную школу на 1 тыс. 200 мест, взрослую поликлинику, а также новые улицы и другие объекты социальной инфраструктуры. На сегодняшний день здесь проживает 81 тыс. человек, к 2023 году число жителей может вырасти до 120 тыс.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что уже в 2020 году в Екатеринбурге начнется строительство трамвайных веток в Солнечный и Академический районы.