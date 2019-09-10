Индийский лунный зонд до сих пор не вышел на связь с центром управления на Земле

Индийская организация космических исследований (ISRO) обнаружила свой исследовательский космический корабль на Луне, но пока не смогла установить с ним связь. Как сообщает Reuters, спускаемый аппарат проекта "Чандраян-2" совершил мягкую посадку в районе южного полюса Луны в субботу, при этом связь с ним пропала на заключительной стадии спуска.

Предположительно, спускаемый модуль начал посадку значительно быстрее, чем планировалось. На орбите Луны остается основной модуль "Чандраяна". В сообщении ISRO нет никакой информации о возможной степени повреждения модуля и сроках установления связи. "Прилагаются все возможные усилия для установления связи с посадочным модулем", - говорится в релизе организации.

До сих пор только США, Россия (СССР) и Китай успешно приземляли свои корабли на Луне. Последним из них был китайский зонд, приземлившийся в районе северного полюса в этом году. По предположениям ученых, на Южном полюсе Луны может находиться водяной лед.