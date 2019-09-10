Наводнения в Таиланде унесли жизни 28 человек

В Таиланде муссонные ливни вызвали разрушительные наводнения в стране. Известно о 28 погибших.

Несмотря на то, что сильные штормы Каджики и Подул уже прошли, дожди во многих районах продолжаются. С 11 по 15 сентября наводнения угрожают северным и северо-восточным районам страны.

С последствиями ливней борются в 32 из 77 провинций страны, пишет Regnum со ссылкой на местные СМИ.

Больше всего от удара стихии пострадали провинции Пхитсанулок, Пхичит, Амнат Чароен, Ясотхон и Убон Ратчатхани.

Наводнения происходят в Таиланде ежегодно в сезон дождей, который продолжается с конца апреля - середины мая до конца октября.

В 2017 году проливные дожди затопили туристические районы Таиланда. Так, на Самуи оказалась подтоплена главная дорога острова и задержан ряд рейсов в местном международном аэропорту.

Среди пострадавших от разгула стихии российских граждан не было, однако часть туристов не смогла вовремя вылететь домой с отдыха.