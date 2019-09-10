Наводнения в Таиланде унесли жизни 28 человек
В Таиланде муссонные ливни вызвали разрушительные наводнения в стране. Известно о 28 погибших.
Несмотря на то, что сильные штормы Каджики и Подул уже прошли, дожди во многих районах продолжаются. С 11 по 15 сентября наводнения угрожают северным и северо-восточным районам страны.
С последствиями ливней борются в 32 из 77 провинций страны, пишет Regnum со ссылкой на местные СМИ.
Больше всего от удара стихии пострадали провинции Пхитсанулок, Пхичит, Амнат Чароен, Ясотхон и Убон Ратчатхани.
Наводнения происходят в Таиланде ежегодно в сезон дождей, который продолжается с конца апреля - середины мая до конца октября.
В 2017 году проливные дожди затопили туристические районы Таиланда. Так, на Самуи оказалась подтоплена главная дорога острова и задержан ряд рейсов в местном международном аэропорту.
Среди пострадавших от разгула стихии российских граждан не было, однако часть туристов не смогла вовремя вылететь домой с отдыха.