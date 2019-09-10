Аналитики: "Дешевая" ипотека может оказаться недоступной

Центральный банк для "разогрева" экономики будет стимулировать более доступное кредитование. Рынок потребрекдитов перегрет, поэтому ставка будет сделана на кредитование жилищного сектора и малого бизнеса. Ипотека, согласно "майскому указу" к 2024 г. должна "подешеветь" до 8% годовых, но параллельно могут ужесточиться условия выдачи всех видов кредитов, считает команда аналитиков FxPro.

Возможно, процент по кредитам – в том числе, ипотечным – станет ниже на 20-30 б.п., но поскольку "дешевые" займы привлекают больше реципиентов, а на надежность большинства из них полагаться не приходится, условия выдачи скорее всего ужесточаться. сообщили Накануне.RU аналитики.

"Доступная ипотека более вероятна, чем шанс ее получения. Необходимо понимать, что ипотечный процент формируется за счет целого ряда условий. В первую очередь, он отражает риски банка, выдающего кредит в конкретной стране. В той же Чехии риски оцениваются в 2%, в России – в 10%. Поэтому, чтобы ситуация изменилась, нужно создавать благоприятные экономические условия, в которых банковский сектор начнет естественным образом понижать стоимость кредитов, чтобы повышать свои доходы", - отмечают в FxPro.

Ипотеку под 2% на Дальнем Востоке – о которой так много говорят – также нужно тщательно изучать на предмет выполнимости. "То есть она может существовать официально, но сможет ли заемщик добраться до объекта, например? Не появятся ли автоматически какие-либо сложности с получением того самого "дальневосточного гектара", на котором можно построить дом по льготной ставке? Реальный процент мы все видим, и он около 10%", - говорят аналитики.