В Магнитогорске компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку чиновнику

ООО "Экстремал" оштрафовали на 500 тыс. рублей за передачу незаконного вознаграждения директору МБУ "Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2015-2016 гг. представитель компании передал чиновнику деньги за ускорение принятия решений о приемке работ и перечислению средств за выполнение контракта в кратчайшие сроки.

В отношении компании возбуждено административное дело. По решению суда фирма оштрафована на 500 тыс. руб.

Добавим, что директор МБУ в августе был осужден за взятку и мошенничество к 6,5 годам лишения свободы с конфискацией автомобиля Шкода Октавия.