02 Октября 2020
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проект ледовой арены УГМК, паспорт объекта (2019) | Фото: Накануне.RU

"Проект был непростой": госэкспертиза одобрила строительство ледовой арены УГМК в Екатеринбурге

"Управление государственной экспертизы" закончило рассмотрение проекта ледовой арены УГМК в Екатеринбурге и выдало по нему положительное заключение. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе управления.

Работа велась уральскими экспертами в тесном контакте с проектировщиками объекта. Генеральным проектировщиком выступила московская организация ЗАО "Горпроект".

Как отметила начальник областного управления государственной экспертизы Наталья Серегина, сам проект был непростой.

информационный щит о строительстве ледовой арены в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

площадка под строительство ледовой арены в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

"С учетом масштабов объекта и его функционального назначения он проверялся под кодом "здание повышенной ответственности", а процесс рассмотрения проекта специалистами региональной госэкспертизы занял порядка 50 дней. Считаю, что для такого сложного сооружения - это более чем сжатый срок", - рассказала Серегина.

Напомним, ранее генеральный директор УГМК Андрей Козицын обещал, что строительство ледовой арены на месте снесенной телебашни начнется уже в сентябре.

Андрей Мартемьянов, Андрей Козицын, Максим Рябков(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Проект был непростой": госэкспертиза одобрила строительство ледовой арены УГМК в Екатеринбурге

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Теги: ледовая арена, строительство, экспертиза, УГМК, Екатеринбург



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