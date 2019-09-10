"Проект был непростой": госэкспертиза одобрила строительство ледовой арены УГМК в Екатеринбурге

"Управление государственной экспертизы" закончило рассмотрение проекта ледовой арены УГМК в Екатеринбурге и выдало по нему положительное заключение. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе управления.

Работа велась уральскими экспертами в тесном контакте с проектировщиками объекта. Генеральным проектировщиком выступила московская организация ЗАО "Горпроект".

Как отметила начальник областного управления государственной экспертизы Наталья Серегина, сам проект был непростой.

"С учетом масштабов объекта и его функционального назначения он проверялся под кодом "здание повышенной ответственности", а процесс рассмотрения проекта специалистами региональной госэкспертизы занял порядка 50 дней. Считаю, что для такого сложного сооружения - это более чем сжатый срок", - рассказала Серегина.

Напомним, ранее генеральный директор УГМК Андрей Козицын обещал, что строительство ледовой арены на месте снесенной телебашни начнется уже в сентябре.