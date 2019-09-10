02 Октября 2020
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Светлана Гусева, пресс-конференция (2019) | Фото: yanao.ru

На Ямале назначен новый управляющий фонда поддержки малого предпринимательства

Ямальским предпринимателям представили нового управляющего "Гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства ЯНАО", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Им стал Евгений Жирнель. Он будет отвечать за создание в округе комфортных условий для предпринимателей и граждан, желающих создать свое дело, а также за решение задач в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Реализацию этого проекта в автономном округе обсудили 5 сентября в правительстве региона во время пресс-конференции. Директор департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева сообщила, что в рамках нацпроекта некоторые меры государственной поддержки предпринимателей округа проходят "перезагрузку".

"На основе обратной связи от предпринимателей окружной фонд поддержки малого предпринимательства улучшает работу, создает новые технологии поддержки. Например, в линейке продуктов фонда появились услуги по комплексному сопровождению инвестиционных проектов. Кроме этого, для удобства наших предпринимателей в округе развивается филиальная сеть центров "Мой бизнес", до конца 2019 года планируется запуск еще одного центра в Новом Уренгое", - отметила Светлана Гусева.

Также была озвучена информация о деталях проекта "Время действовать". Этот проект стартовал в августе по инициативе окружных властей. Суть проекта состоит в том, чтобы предоставить возможность гражданам старше 45 лет попробовать себя в новом качестве – владельца собственного дела. Участники проекта получат знания и навыки, необходимые любому предпринимателю, разработают бизнес-проекты с помощью действующих бизнесменов и экспертов. Победители проектного конкурса получат до 1 млн руб на воплощение своей бизнес-идеи.

Подробная информация о том, как стать предпринимателем или участником проектов окружного фонда поддержки малого предпринимательства, получить бесплатную помощь для развития своего бизнеса – по телефону горячей линии 8 800 3500089 (звонок по России бесплатный) на региональном портале "Мой бизнес".

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На Ямале назначен новый управляющий фонда поддержки малого предпринимательства

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Теги: Светлана Гусева, нацпроект, Евгений Жирнель, малое предпринимательство



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