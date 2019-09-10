Нового главу Челябинска изберут до декабря

Нового главу Челябинска планируют избрать до декабря текущего года. Об этом сообщил председатель ЗСО Владимир Мякуш, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Как рассказал спикер областного парламента, в ближайшие три дня партийцам предстоит провести заседания политсоветов местных отделений партии, затем пройдут местные конференции, где изберут делегатов на конференцию регионального уровня.

На региональной конференции будут согласованы кандидаты в депутаты гордумы. Процедуры согласования должны завершиться до 20 сентября.

Уже новый состав городской думы объявит конкурс на пост главы города, который должен завершиться до декабря.

"Необходимо как можно скорее сформировать городскую Думу, чтобы она, в свою очередь, выбрала главу города Челябинска. Это планируется сделать до декабря 2019 года", - подчеркнул Мякуш.