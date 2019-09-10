СМИ назвали имя информатора ЦРУ в администрации президента

Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента РФ. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в госорганах США.

Как сообщалось ранее, американские разведчики якобы вывезли в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения.

При этом ЦРУ назвало эти утверждения "неточными", сообщает CNN со ссылкой на нескольких осведомленных сотрудников администрации Дональда Трампа. По данным телекомпании, агент "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

Решение о вывозе шпиона был якобы продиктовано, в том числе, озабоченностью по поводу того, что президент США и сотрудники его администрации небрежно обращались с секретной информацией, что могло привести к раскрытию агента.

По данным "Коммерсанта", Смоленков пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве, писало Daily Storm.

В результате следователи и сотрудники ФСБ узнали, что Смоленковы живы и живут в другой стране. На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми.

Daily Storm отмечало, что Смоленков работал в посольстве России в США, когда дипмиссию возглавлял Юрий Ушаков, ныне помощник президента России.

По сведениям источников NYTimes, этот чиновник не входил в ближайшее окружение Путина, но регулярно его видел и имел доступ к тому высокому уровню в Кремле, на котором принимаются решения.

Отметим, американский президент Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об истории с "американским информатором" в России.

При этом глава Белого дома поддержал ЦРУ, которое не отрицает сам факт произошедшего, однако назвало "спекуляциями" утверждения о том, что решение об эвакуации "информатора" было принято из-за Трампа.

Член комитета Совфеда Франц Клинцевич назвал откровенным фейком историю о "российском шпионе". Время "Штирлицев" уже давно миновало, написал политик на своей странице в Facebook. По его словам, материал CNN - "откровенный фейк". Клинцевич отметил, что ни о каком американском шпионе "внутри российского руководства" и речи быть не может. CNN попытался в очередной раз дискредитировать американского президента Дональда Трампа, считает член комитета Совета Федерации.