В Удмуртии мужчина поджег себя у здания Госсовета республики

В Ижевске мужчина поджег себя после проведения одиночного пикета у здания Госсовета Удмуртии. По данным СМИ, протестующий – это ученый из местного университета, общественник Альберт Разин, который выступает за преподавание и изучение удмуртского языка, сохранение его традиций. Что конкретно стало причиной ЧП – пока неизвестно.

Республиканское управление СКР начало проверку ситуации. Поджегший себя мужчина госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Удмуртский язык относится к финно-угорской группе, находится под угрозой исчезновения. Сегодня на нем разговаривают более 300 тыс. человек, ареал распространение – Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Пермский край, Кировская и Свердловская области.