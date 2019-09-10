02 Октября 2020
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Политика За рубежом
храм кресты религия православие (2011) | Фото: Накануне.RU

Русской Архиепископии в Европе не хватило нескольких голосов для присоединения к РПЦ

Всего 14 голосов не хватило по итогам голосования Генеральной Ассамблеи Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе, чтобы войти в состав РПЦ.
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Накануне.RU уже сообщало, что Архиепископия отказалась подчиняться решению Фанара о расформировании, поскольку оно противоречит ее уставу. На Генеральной Ассамблее, которая состоялась в соборе св. Александра Невского в Париже, рассматривался вопрос о присоединении к РПЦ, но, согласно французскому законодательству, нужно было набрать 2/3 голосов. А из 176 делегатов это решение поддержали 104, что составляет только 59%.

Замглавы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов заявил, что все общины Архиепископии, которые выразят желание войти в состав РПЦ, будут приняты. По его словам, организационная форма их существования в составе Московского Патриархата будет зависеть от того, сколько общин и священников перейдут в РПЦ.

Таким образом, дальнейшая судьба Архиепископии пока остается неопределенной. Однако фактически она вышла из состава Экуменического патриархата. Ее правящий архиерей архиепископ Иоанн (Реннето) заявил в своем открытом письме, что последние решения Фанара их не касаются, так как идут вразрез с уставом Архиепископии. В частности, Фанар "уволил" архиеп. Иоанна, в то время как, согласно уставу, это возможно, если только если прежний правящий архиерей не в состоянии осуществлять свое служение или умер.

Отметим, что Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих храмов, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

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Русской Архиепископии в Европе не хватило нескольких голосов для присоединения к РПЦ

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Теги: Европа, православие, церковь, РПЦ



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