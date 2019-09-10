Мэрия Екатеринбурга показала, как будет выглядеть храм на каждой из трех возможных площадок

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский показал видео проектов трех площадок для возможного строительства собора святой Екатерины, которые могут стать предметом обсуждения среди общественности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, члены рабочей группы по подготовке опроса граждан на тему строительства храма обратились к главе с просьбой обосновать варианты площадок. Тогда группа, действующая при Екатеринбургской городской думе, утвердила следующие территории: на пересечении улиц Фурманова-Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.

Александр Высокинский обратился к народным избранникам с предложением еще раз оценить все проекты решений. Три видеоролика демонстрируют, как будет выглядеть тот или иной участок, если в ходе опроса жители Екатеринбурга выберут один из них.

Напомним, планируется, что опрос горожан по выбору места под храм пройдет 12-13 октября.