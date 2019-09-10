В Англии защитнику из третьего дивизиона удалось забить два "сухих листа" за матч

В английской Лиге 1 (третий по значимости дивизион в стране) защитник клуба "Уиком Уондерерс" Джо Джейкобсон стал автором необычного хет-трика в матче 7-го тура против "Линкольн Сити" (3:1).

Сначала Джейкобсон отличился на 5-й минуте, точно исполнив штрафной удар. На 36-й минуте Джо удалось забить мяч прямым ударом с углового (или "сухой лист"): игрок сильно пробил в ближний угол, мяч залетел в сетку после рикошета. На 75-й минуте игроку удалось забить и третий мяч, и снова с углового удара! Джейкобсон перекинул вратаря, закрутив мяч в дальний угол.

"Один из самых потрясающих хет-триков, которые вы видели", - отмечают в сообщении в твиттере футбольного клуба.

Here it is!



One of the most incredible hat-tricks you’ll see. pic.twitter.com/N7jbaWsD9T — Wycombe Wanderers (@wwfcofficial) September 9, 2019

Примечательно, как отмечает портал sportbox.ru, что 32-летний Джейкобсон не первый раз забивает прямым ударом с угловых: в прошлом сезоне ему удалось это сделать дважды.