В Англии защитнику из третьего дивизиона удалось забить два "сухих листа" за матч

Сначала Джейкобсон отличился на 5-й минуте, точно исполнив штрафной удар. На 36-й минуте Джо удалось забить мяч прямым ударом с углового (или "сухой лист"): игрок сильно пробил в ближний угол, мяч залетел в сетку после рикошета. На 75-й минуте игроку удалось забить и третий мяч, и снова с углового удара! Джейкобсон перекинул вратаря, закрутив мяч в дальний угол.

"Один из самых потрясающих хет-триков, которые вы видели", - отмечают в сообщении в твиттере футбольного клуба.

One of the most incredible hat-tricks you’ll see. pic.twitter.com/N7jbaWsD9T