02 Октября 2020
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Спорт За рубежом
ФК Уиком, Джо Джейкобсон (слева) (2019) | Фото: twitter.com/wwfcofficial

В Англии защитнику из третьего дивизиона удалось забить два "сухих листа" за матч

В английской Лиге 1 (третий по значимости дивизион в стране) защитник клуба "Уиком Уондерерс" Джо Джейкобсон стал автором необычного хет-трика в матче 7-го тура против "Линкольн Сити" (3:1).

Сначала Джейкобсон отличился на 5-й минуте, точно исполнив штрафной удар. На 36-й минуте Джо удалось забить мяч прямым ударом с углового (или "сухой лист"): игрок сильно пробил в ближний угол, мяч залетел в сетку после рикошета. На 75-й минуте игроку удалось забить и третий мяч, и снова с углового удара! Джейкобсон перекинул вратаря, закрутив мяч в дальний угол.

"Один из самых потрясающих хет-триков, которые вы видели", - отмечают в сообщении в твиттере футбольного клуба.

Примечательно, как отмечает портал sportbox.ru, что 32-летний Джейкобсон не первый раз забивает прямым ударом с угловых: в прошлом сезоне ему удалось это сделать дважды.

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В Англии защитнику из третьего дивизиона удалось забить два "сухих листа" за матч

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Теги: Уиком, Джо Джейкобсон, сухой лист, угловой, матч, гол, хет-трик



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