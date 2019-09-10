02 Октября 2020
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Политика В России
Парк &quot;Зелёная роща&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Госдуму попросили сохранить надбавки к пенсиям для сельских пенсионеров

Алтайское краевое законодательное собрание внесло в Госдуму поправки, отменяющие положение о лишении жителей сельской местности надбавки к пенсии в случае переезда. Сегодня закон является несправедливым, настаивают региональные депутаты, так как пенсионеры уезжают из села в глубоко преклонном возрасте, передает корреспондент Накануне.RU.
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С 2019 г. за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет предусматривается установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25%.

Вместе с тем действует норма о прекращении фиксированной выплаты при выезде пенсионеров, работавших ранее в сельском хозяйстве, из сельской местности после завершения ими трудовой деятельности.

"Считаем данную норму социально несправедливой, ведь переезд, как правило, обусловлен объективными причинами, возникающими в связи с достижением глубоко преклонного возраста: граждане вынуждены переезжать на новое место жительства в связи с тяжелым состоянием здоровья и необходимостью получения ухода со стороны родных и близких", - отмечают депутаты.

Другая проблема: пенсионеры лишаются данной надбавки в результате преобразования сельских населенных пунктов в городские. Она также требует решения считают депутаты.

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Госдуму попросили сохранить надбавки к пенсиям для сельских пенсионеров

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Теги: Госдума, пенсионная система, сельское хозяйство



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