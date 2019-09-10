Певица Слава боится, что ее дочь затравят в школе из-за сюжета на НТВ

Певица Слава (она же Анастасия Сланевская) обвинила журналистов НТВ в "ломке человеческих жизней". Артистка записала в Instagram очень эмоциональное обращение, в котором с использованием нецензурной брани и на грани истерики объяснила, что показанное про нее на федеральном телеканале – неправда.

НТВ приписал Славе роман с Николаем – он оказался сотрудником команды Славы. Вместе они работают уже не первый год, имеют исключительно дружеские отношения, у Николая есть жена. Певица переживает, что ее дочь теперь могут затравить в школе, также может возмутиться и ее сожитель, бизнесмен Анатолий Данилицкий.

В комментариях артистке советуют не обращать внимание на такие фейковые новости: "Вы не нервничайте, не накручивайте себя, этим сплетням поверят только недалекие люди. Уже все привыкли, что на этом канале собирают одни сплетни, как бабушки на лавочке. Отдыхайте после гастролей и берегите себя". Коллега Славы – певица Елена Ваенга – высказалась в комментариях более грубо: "П******ы! Всю жизнь это ору!".