02 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
медведь (2011) | Фото: shpilenok.livejournal.com

В Югре пара, гулявшая по лесу, набрела на медведя, мужчина бросил спутницу и убежал

К гулявшим в югорском лесу мужчине и женщине вышел медведь. Югорчанин убежал за спасателями, оставив спутницу один на один с хищником, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Центроспаса-Югории".
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Мужчина, увидев вблизи дороги медведя, вышел из леса и обратился за помощью к спасателям. Он передал, что кроме него в лесу находилась женщина, которой может угрожать опасность.

Поисковая группа выехала на 1 км автодороги Нягань – Талинка. Спасатели обследовали лес и нашли 55-летнюю женщину. Она была в удовлетворительном состоянии, помощь медиков ей не потребовалась.

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В Югре пара, гулявшая по лесу, набрела на медведя, мужчина бросил спутницу и убежал

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Теги: медведь, лес, Нягань - Талинка



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