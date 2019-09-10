В Югре пара, гулявшая по лесу, набрела на медведя, мужчина бросил спутницу и убежал

К гулявшим в югорском лесу мужчине и женщине вышел медведь. Югорчанин убежал за спасателями, оставив спутницу один на один с хищником, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Центроспаса-Югории".

Мужчина, увидев вблизи дороги медведя, вышел из леса и обратился за помощью к спасателям. Он передал, что кроме него в лесу находилась женщина, которой может угрожать опасность.

Поисковая группа выехала на 1 км автодороги Нягань – Талинка. Спасатели обследовали лес и нашли 55-летнюю женщину. Она была в удовлетворительном состоянии, помощь медиков ей не потребовалась.