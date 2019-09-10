Уралец получил срок, замахнувшись на женщину-полицейского

Суд на Среднем Урале вынес приговор жителю Богдановичского района. Его признали виновным в угрозе насилия к полицейскому.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, однажды пьяный уралец высказал угрозу применения насилия в отношении женщины - заместителя начальника отдела участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних ОМВД по Богдановичскому району. После этого он замахнулся рукой, чтобы ударить полицейскую, но действия злоумышленника были пресечены другими сотрудниками, вызванными для усмирения дебошира.

Как пояснил мужчина в ходе допроса, он был недоволен действиями стражей порядка, доставивших его несовершеннолетнюю родственницу для профилактических мероприятий в здание подразделения по делам несовершеннолетних.

Суд вынес свой приговор: два года лишения свободы условно. Также уральцу назначен испытательный срок на один год.