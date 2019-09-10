02 Октября 2020
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Общество За рубежом
Виктор Бут (2010) | Фото:vesti.ru

Семья Виктора Бута прилетела в США для встречи с ним

Супруга и дочь находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута прилетели в Нью-Йорк.

Как передает ТАСС, родные планируют впервые с момента вынесения приговора в 2012 году увидеться с Бутом.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов уточнил, что встреча семьи с Виктором Бутом состоится ориентировочно 16-17 сентября.

Ранее Алла Бут сообщала, что обратные билеты куплены на 28 октября, но сроки пребывания в США могут быть продлены, если миграционные службы страны позволят сделать это.

Напомним, в 2008 году, на основании ордера, выданного местным судом по запросу США, в Таиланде был задержан россиянин Виктор Бут. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.

В конце 2012 года Виктор Бут просил американские власти передать его российской стороне для отбывания наказания в РФ, однако ему было отказано.

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Семья Виктора Бута прилетела в США для встречи с ним

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Теги: виктор бут, семья, алла бут



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