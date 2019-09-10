В Улан-Удэ продолжается митинг в защиту сторонников якутского шамана

Задержание сторонников якутского шамана Александра Габышева, отправившегося изгонять из Кремля зло, спровоцировало стихийный митинг в Улан-Удэ. Игоря К. и Петра Д., сопровождавших шамана, задержали и доставили в отделение полиции. По данным, опубликованным местным отделением КПРФ, у сопровождающих шамана изъяли также машины "Жигули" и "Газель".

Блогер и активист Дмитрий Баиров сообщил, что ему также угрожали арестом и призвал всех неравнодушных граждан собраться в его защиту. С этого в центре столицы Бурятии началась стихийная акция протеста. Так как она состоялась вскоре после выборов мэра города, на которых второе место занял кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев. Он, а также депутат Народного Хурала Баир Цыренов выступили на митинге и заявили о выявленных в ходе голосования нарушениях.

Баира Цыренова, обращавшегося к главе Бурятии Алексею Цыденову, республиканскому прокурору и региональному руководству ФСБ, пыталась задержать полиция.

Также правоохранители вручили повестки Цыревнову и Баирову, обвинив их в организации незаконного митинга.

Протестующие простояли на площади Советов всю ночь. Однако если ночью все они не могли вместиться на парковку и заняли часть дороги, утром во вторник осталось лишь примерно 15 активистов, которые стояли мирно и без плакатов.

Руководство города, или члены правительства республики по прежнему не выходят к протестующим.