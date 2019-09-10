В Прикамье члена команды кандидата от "Единой России" наказали за подкуп избирателей

В Пермском крае к административной ответственности привлекли организатора подкупа избирателей на выборах депутата Чусовского городского округа по одномандатному округу №4.

По информации "Ъ-Прикамье", речь якобы идет о члене команды кандидата от "Единой России", депутата земского собрания Чусовского района Валерия Ватомова. Добавим, что пройти в думу Ватомову не удалось - его поддержал 151 избиратель, в то время как за кандидата ЛДПР Александра Аннакулиева проголосовали 254 человека.

Всего 8 сентября в крайизбирком и ТИКи поступило 11 жалоб. Из них восемь по поводу агитации в социальных сетях, две – размещение агитационных печатных материалов возле избирательного участка, а также одна – по поводу призыва кандидата пойти на выборы. По всем ним проведены проверки, при выявлении нарушений – они оперативно устранялись.

Всего состоялось 23 избирательные кампании, в ходе которых замещено 340 мандатов представительных органов местного самоуправления в 20 муниципалитетах. До выборов были допущены 1064 кандидатов, представляющих 5 политических партий, среди них 278 самовыдвиженцев. На избирательных участках за выборами следили более 900 наблюдателей, причём 431 из них были направлены Общественной палатой Пермского края. Их обучили специалисты РИНО Пермского университета, краевой Ассоциации юристов и избирательные комиссии.

Большинство мандатов по итогам выборов получили представители партии "Единая Россия", у них их 250. У КПРФ – 19 мест, у кандидатов от "Справедливой России" – 13, а у ЛДПР – 10. Самовыдвиженцам достались 48 мест в представительных органах местного самоуправления муниципалитетов.