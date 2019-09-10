02 Октября 2020
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Общество В России
Дима Билан (2017) | Фото:instagram.com/bilanofficial

"В зюзю пьяный вертит тазом": Шнуров сочинил стих про концерт Билана в Самаре

Нетрезвое выступление Димы Билана на концерте в честь дня города в Самаре продолжают обсуждать в сети. Сам артист уже записал видеоизвинение перед самарцами, признавшись, что выпил перед выступлением коньяк.
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Не остался в стороне от обсуждений и любитель прокомментировать хайповые новости Сергей Шнуров. Сам не раз выходивший в подобном состоянии на сцену Шнур советует Билану "наплевать".

"Дмитрий брось, наплюй, да лан.

Повезло Самаре разом,

Наблюдать, как Д. Билан,

В зюзю пьяный вертит тазом.

Пусть заходятся от злобы,

Комментарии жуя.

Выступил бы трезвым, что бы

Написали? *****!

За тебя Гном Гномыч топит,

Не последний парень в шоу!

Да и так ты, Дима, в топе

Яндекса, что хорошо".

Кстати, в комментарии к покаянному посту Билана в Instagram набежали звезды-коллеги и предлагают Диме не падать духом, упоминая (совершенно не к месту) камень, который пусть бросит тот, кто сам без греха (как будто он, выпивши, перед Киркоровым и Рудковской выступал, а не перед жителями Самары). Вот пишет Анна Семенович: "Все бывает. все можно поменять". А вот Киркоров: "Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И ещё больше стал им, после этих честных слов. Все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда, как поступок настоящего ЧЕСТНОГО АРТИСТА! Благородно! Честно" (что-то до сих пор Филиппу не забыли драку с женщиной и розовую кофточку). А вот и Яна Рудковская подоспела (кстати, по некоторым данным она уже не продюсер Билана): "Дима, в Самаре будет без сомнений наверное лучший концерт в твоей жизни,мы уже договариваемся про Площадку ! Ждём место под детскую площадку ,ждём когда ты подаришь городу её , ждём аппарат для детской больницы ! Спасибо за искренность , твоя Команда всегда с тобой ! Ты -большой Артист , который не имеет права на ошибку , но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников , но и для всех нас ! Я очень , что Самара простит тебя .... потому что в Самаре живут самые добрые и отзывчивые люди !!!".

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"В зюзю пьяный вертит тазом": Шнуров сочинил стих про концерт Билана в Самаре

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Теги: дима билан, коньяк, концерт, звезды



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Развитие сюжета:

Ранее 01.10.2019 12:41 Мск Дима Билан в шоке от великодушия простивших его самарцев

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