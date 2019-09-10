02 Октября 2020
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паводок наводнение подтопление Иркутская область (2019) | Фото:Роскосмос

В Хабаровском крае снова наводнение – в ближайшие сутки вода в реках поднимется до 2 метров

В Хабаровском крае снова поднимается вода в реках. Синоптики прогнозируют затопление населенных пунктов и линий связи со среды, хотя и во вторник, 10 сентября, ситуация уже сложная.

Так, по данным краевого управления МЧС РФ, интенсивный подъем уровня воды на 11-215 см в сутки наблюдается на реках  Бурея, Тырма, Урми, Беренджа, Кур, Амгунь.

"Уровни категории опасные явления и выше сохраняются на Амуре от села Елабуга до села Богородское. Уровни воды категории неблагоприятные явления сохраняются на Амуре в Ульчском районе, на реке Уссури в Бикинском, Вяземском, имени Лазо. На Амуре от города Хабаровска до села Троицкое - слабый спад, ниже до устья – подъем на 4-15 см в сутки. На реке Амур у города Хабаровска в течение суток ожидается спад уровня воды на 5-10 см. У города Комсомольск-на-Амуре в течение еще трех суток сохранятся подъемы уровней воды до 15 см. На Амуре в Ульчском районе у села Тахта в ближайшие сутки уровни воды достигнут критерия опасные явления", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

 

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В Хабаровском крае снова наводнение – в ближайшие сутки вода в реках поднимется до 2 метров

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Теги: хабаровский край, наводнение, уровень воды



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