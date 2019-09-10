Потолок обрушился в детском саду в Чите
Прокуратура Читы начала проверку после сообщений об обрушении потолка в детском саду №38.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности детей.
В администрации города уточнили, что никто не пострадал. На время ремонта детям будет предоставлено другое помещение.
Ранее произошло обрушение потолка в детском саду №87 в Перми. Свидетелями произошедшего стали родители, поскольку в тот день в детском саду проходил день открытых дверей. Чудом никто не пострадал.
В августе в Благовещенске дети пострадали в результате падения штукатурки в игровой комнате детского сада №5.