Потолок обрушился в детском саду в Чите

Прокуратура Читы начала проверку после сообщений об обрушении потолка в детском саду №38.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности детей.

В администрации города уточнили, что никто не пострадал. На время ремонта детям будет предоставлено другое помещение.

Ранее произошло обрушение потолка в детском саду №87 в Перми. Свидетелями произошедшего стали родители, поскольку в тот день в детском саду проходил день открытых дверей. Чудом никто не пострадал.

В августе в Благовещенске дети пострадали в результате падения штукатурки в игровой комнате детского сада №5.