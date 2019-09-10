"Автомобилист" возглавил Восточную конференцию регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный клуб "Автомобилист" одолел магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в понедельник в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев в серии буллитов, передает корреспондент Накануне.RU.

В составе гостей шайбы на счету Денниса Расмуссена и Дениса Паршина. У "Автомобилиста" отличились Артем Гареев и Алексей Василевский. Овертайм победителя не выявил, а серии буллитов точнее оказались подопечные Андрея Мартемьянова.

Благодаря этой победе "Автомобилист" вышел на первое место в Восточной конференции. У команды из Екатеринбурга 8 набранных очков после 4 игр.

Напомним, ранее клуб объявил о своих задачах на предстоящий сезон.