02 Октября 2020
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Андрей Мартемьянов (2019) | Фото: Накануне.RU

"Автомобилист" возглавил Восточную конференцию регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный клуб "Автомобилист" одолел магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в понедельник в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев в серии буллитов, передает корреспондент Накануне.RU.
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В составе гостей шайбы на счету Денниса Расмуссена и Дениса Паршина. У "Автомобилиста" отличились Артем Гареев и Алексей Василевский. Овертайм победителя не выявил, а серии буллитов точнее оказались подопечные Андрея Мартемьянова.

Благодаря этой победе "Автомобилист" вышел на первое место в Восточной конференции. У команды из Екатеринбурга 8 набранных очков после 4 игр.

Напомним, ранее клуб объявил о своих задачах на предстоящий сезон.

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"Автомобилист" возглавил Восточную конференцию регулярного чемпионата КХЛ

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Теги: Автомобилист, Металлург, победа, КХЛ



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