02 Октября 2020
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Политика За рубежом
(2017) | Фото: AP

Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины

Президент США Дональд Трамп готов присоединиться к переговорному процессу между Россией и Украиной, в том числе в "нормандском формате".

"Если им нужно, чтобы я включился в переговоры, я включусь", - цитирует его Regnum.

Американский лидер добавил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной - это очень позитивное событие.

7 сентября Россия и Украина совершили обмен заключенными: 35 человек с одной стороны и 35 с другой.

Напомним, в начале сентября в Берлине прошла встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), которые обсуждали возможную встречу непосредственно глав государств.

Дата встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока неизвестна, это должны определить они сами на основе отчетов своих помощников.

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Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины

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Теги: дональд трамп, россия, украина



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