02 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге мошенники из медцентра заставляли клиентов лечиться от болезней, которых не было

В Екатеринбурге полицейские устанавливают пострадавших от мошенников в сфере здравоохранения. Возбуждено дело.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, с июня 2016 по август 2018 года работники коммерческого медицинского центра, расположенного на улице Белинского, 86, путем обмана обзванивали жителей Екатеринбурга и области и приглашали на бесплатное обследование. После осмотра работниками центра оказывалось психологическое воздействие на клиентов чтобы убедить их пройти дорогостоящее лечение в центре в связи с имеющимися заболеваниями, которых на самом деле не было.

"С пациентами заключались договоры об оказании платных медицинских услуг и похищались денежные средства путем предоставления им возможности непосредственно в медцентре заключить кредитный договор для оплаты навязанных им услуг на суммы в размере около 100 тыс. руб. и более. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба, установленная в настоящее время, уже составила более 300 тыс. руб.", - сообщили в МВД.

Возбуждено дело о мошенничестве. Сотрудники полиции просят всех, кто мог пострадать от представителей данного медицинского центра, обратиться в кабинет №440 следственной части УМВД России по Екатеринбургу по телефону: (343) 294-14-96.

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В Екатеринбурге мошенники из медцентра заставляли клиентов лечиться от болезней, которых не было

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Теги: мошенники, медцентр, полиция, Екатеринбург



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